Un PC grande come una chiavetta USB? ESISTE, ed è IN OFFERTA!

Salvare lo spazio è necessario, se non indispensabile per la vita frenetica di oggi, soprattutto quando si parla di ambiti importanti come quello lavorativo e quello dello studio. A occupare veramente tanto sono spesso i PC, indispensabili per le loro funzioni, ma che richiedono spesso troppo ingombro, e si presenta la necessità di una maggiore libertà. Arrivano così i Mini PC, o come in questo caso i Mini PC Stick, come quello in offerta oggi, grande come una semplice chiavetta!

Da oggi puoi acquistare infatti in offerta su Amazon il Mini PC Stick di NiPoGi a soli 129,99€ grazie a uno sconto di ben 60€ se deciderai di applicare il coupon di ottobre di Amazon!

Un PC intero in una singola mano!

Quello che hai di fronte è il NiPoGi Mini PC Stick, con Windows 11 come sistema operativo, 8 GB DDR4 ,128 GB ROM, e coprocessore grafico Intel UHD Graphics 600.

Potrai collegare il Mini PC Stick di NiPoGi al monitor tramite HDMI, e con a disposizione delle porte USB per collegare le varie periferiche, ma anche Wi-Fi.

