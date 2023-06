Un monitor da portare ovunque? Stai cercando il monitor Bimawen

Soprattutto nell'ambito del lavoro, ma anche dell'intrattenimento, avere dei dispositivi portatili per attività fuori porta è sempre più fondamentale. Come possiamo fare se ci serve un monitor? Ebbene, Biwen ha pensato anche a questo, e da oggi puoi acquistare il Monitor Portatile Bimawen con ben 160€ in meno rispetto al suo prezzo originale.

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti su Amazon al prezzo più basso il monitor portatile Bimawen da 17,3 pollici a soli 269€, che dalla sua recente uscita ha già ricevuto un taglio di prezzo!

Monitor portatile: la soluzione definitiva

Stiamo parlando di un apparecchio con uno schermo al LED Full HD 1080p, con una grandezza di 17,3 pollici. La cosa più importante per questo pezzo è ovviamente la comodità, unita alla compatibilità, e in entrambi i casi stai per aggiudicarti un prodotto eccellente.

Questo perché il monitor portatile Bimawen da 17,3 pollici di cui ti parliamo è compatibile con dispositivi che supportano HDMI, come laptop, PC, ma addirittura anche smartphone che supportano Type-C 3.0 o 3.1. Molto leggero per la sua categoria, viene proposto con in allegata anche una custodia di pelle con stand, magnetica. Un prodotto a dir poco ottimo che non puoi lasciarti sfuggire!

