Un mondo di GIOCHI e SPAZIO sul tuo Nintendo Switch con la microSD SanDisk

Non nascondiamoci, uno dei problemi più grandi di Nintendo Switch è la memoria della console davvero piccola, che non permette di installare contemporaneamente più di 3 o 4 giochi, o anche uno solo se si tratta di giochi in digitale particolarmente grandi. Per questo, in soccorso arrivano le memorie microSD con licenza ufficiale Nintendo! Come questa SanDisk Scheda microSDXC in offerta!

Da oggi per risolvere questo problema puoi aggiudicarti la Scheda microSDXC SanDisk da 128GB con licenza ufficiale a soli 20,98€, con uno sconto dell'8% sul prezzo originale.

Tutti i giochi che vuoi, sul tuo Switch!

Non è un prodotto che ha bisogno di troppe presentazioni: ti consentirà di aggiungere alla tua console Nintendo Switch una memoria di ben 128GB, una quantità esagerata se pensiamo a quanto i giochi per questa console pesino meno delle controparti.

Non finisce qui però, perché tra gli altri benefit avrai anche l'avvio dei giochi molto più rapidi, e una velocità di trasferimento fino a 100 MB/s. Le prestazioni con la scheda microSDXC SanDisk da 128 GB sono costanti. Qualità garantita, con anche una garanzia sul prodotto di 2 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.