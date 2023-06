Un mondo di 1TB in TASCA con questa SSD portatile di Crucial

Fenomenale spazio di archiviazione in un minuscolo spazio, che può stare nel palmo di una mano: questo è il potere della memoria SSD portatile di Crucial X8, ora con una GIGANTESCA OFFERTA. Un hardware con una velocità di lettura e scrittura eccellente, e che ti permetterà di avere il tuo intero mondo in tasca, per utilizzare dove vuoi musica, dati, videogiochi e altro ancora.

Occasione ghiotta, perché da oggi su Amazon in offerta potrete acquistare la SSD Crucial XB portatile da 1TB a solo 91,99€, con risparmio del 37% sul totale, ovvero uno sconto di quasi 55,00€!

Crucial X8 è la miglior soluzione al prezzo più basso!

Stiamo parlando di un prodotto che possiede, da ottima SSD, una velocità di lettura fino a 1050 MB/s, e che non ti darà noie per la compatibilità, in quanto potrai sfruttarla con dispositivi PC e smartphone: Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS4 e Xbox One con connettori USB-C 3.2 Gen2 e USB-A.

Dal punto di vista visivo la SSD portatile Crucial X8 di cui ti parliamo è inoltre elegante, consona ad ogni situazione, e potrai stare tranquillo anche per la sua resistenza, dato che possiede un nucleo unibody in alluminio anodizzato: a prova di caduta fino a 2 metri, e resistente a calore, urti e vibrazioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.