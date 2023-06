Un intero computer nel palmo di una mano con i5 e 16GB di RAM

Ci sono momenti, lavorativi e non, dove anche un PC portatile potrebbe essere troppo ingombrante o non adatto all'esigenza. Ebbene, ci sono PC ancora più piccoli fatti apposta per te! Dei piccoli GRANDI mostri che possono stare nel palmo della vostra mano, e che collegherete alle vostre periferiche o monitor. Si tratta dei Mini PC, come quello di cui vi stiamo parlando oggi, in offerta su Amazon, con un i5 e 16GB di RAM dalla sua!

Approfittate di questa doppia offerta incredibile! Su Amazon potrete acquistare il Mini PC in questione a 359,83€, con sconto del 40%, e un altro 40% aggiuntivo se applicherete il coupon, pagando solo 215,89€!

La soluzione a portata di mano!

Questo piccolo ma performante Mini PC, ha dalla sua delle qualità tecniche da fare invidia a molti PC tradizionali, e potrai sfruttarlo al meglio sia per lavoro, sia per utilizzo comune. Grazie alla scheda grafica montata, potrete gestire con efficienza una vasta gamma di azioni riguardanti la grafica, compresi anche video di alta qualità in 4K e 60 fps, ma anche attività di rendering!

Come detto, questo Mini PC Acemagician possiede un Core i5 8259U, ma anche uno spazio su disco di ben 512GB, che in allegato alla grande RAM di cui abbiamo parlato, ti regalerà anche una maggiore velocità di elaborazione. E per i collegamenti? Avrai addirittura 2 porte HDMI a disposizione, e ben 4 porte USB 3.0.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.