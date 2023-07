Un Hub per collegarli tutti! Ecco l'OFFERTISSIMA al 50%

Tanti tipi di entrata, ma spesso poco spazio per attaccare le tue periferiche, soprattutto se hai a disposizione solo un PC portatile. Arrivano in tuo soccorso in questi casi gli HUB, dei semplici ma estremamente utili dispositivi che ti permettono di moltiplicare le tue porte, e a volta, come nel caso di questa grandiosa offerta, fare anche da adattatore per nuovi tipi di entrate!

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon l'HUB USB-C adattatore e multiporta a soli 14,99€, con uno sconto del 50% applicabile grazie al codice promozionale direttamente su Amazon!

La soluzione migliore, e anche la più rapida!

Stiamo parlando di un prodotto estremamente semplice da usare, perché ti basterà collegarlo alla tua porta USB-C del computer, per avere a disposizione altre 6 entrate, che sono rispettivamente: 2 porte USB 3.0, 100W Potenza di erogazione, una porta HDMI 4K, una Porta USB C, uno slot per scheda micro SD e uno per SD.

Ti ricordiamo inoltre che si tratta di un gioiellino che è l'Hub multiporta e adattatore può essere utilizzato su tutti i PC Windows da l 7 in poi, su Android e su Mac OS.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.