Un gestore di password per tutti i tuoi dispositivi: NordPass al 50% di sconto

Tra social network, email, piattaforme di streaming e conti bancari, ricordare decine di password uniche e complesse è quasi impossibile. È qui che entra in gioco NordPass, uno dei migliori gestori di password sul mercato, ora disponibile con uno sconto del 50% sul piano Premium. Se stai cercando una soluzione sicura, facile da usare e affidabile per la gestione delle tue password, questa offerta è da cogliere al volo.

Cos’è NordPass e perché sceglierlo?

NordPass è un gestore di password della stessa famiglia di NordVPN, scelto da migliaia di utenti privati e aziende in tutto il mondo. Sviluppato da esperti di sicurezza informatica, questo strumento consente di salvare, organizzare e proteggere tutte le tue password e informazioni sensibili in modo pratico e sicuro.

Con l’abbonamento Premium, ora disponibile a soli 1,49 euro al mese invece di 2,99 euro, puoi accedere a una gamma completa di funzionalità avanzate pensate per rendere la tua vita digitale più semplice e sicura.

I vantaggi di NordPass Premium

Con NordPass Premium puoi salvare un numero illimitato di password e passkey, con la comodità del salvataggio e della compilazione automatica dei dati di accesso. Hai a disposizione un generatore di password complesse, la possibilità di scansionare il web alla ricerca di eventuali fughe di dati personali, e uno strumento che identifica password deboli, vecchie o riutilizzate.

Le credenziali vengono sincronizzate automaticamente su tutti i tuoi dispositivi. La sicurezza è garantita da un sistema di autenticazione multifattoriale e dall’uso dei dati biometrici per l’accesso. Puoi condividere in modo sicuro le informazioni con persone di fiducia e impostare un accesso d’emergenza per familiari o contatti autorizzati.

NordPass ti permette anche di compilare velocemente i moduli online con le tue informazioni personali, di archiviare in modo sicuro carte di credito e note sensibili, e di rimanere connesso anche quando cambi dispositivo. Anche l'importazione e l’esportazione delle password è semplice e immediata.

Il piano Premium è disponibile a soli 1,49 euro al mese, con un risparmio del 50%. In alternativa, è disponibile anche il piano Family da 6 utenti a 2,79 euro al mese, perfetto per condividere la sicurezza digitale con i tuoi cari. Entrambi i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così puoi provarli senza impegno.

