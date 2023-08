Un controller PERFETTO per Xbox e PC, a un prezzo ESAGERATO

Quante volte hai pensato di cambiare il tuo vecchio controller per Xbox, ma la spesa sarebbe stata molto alta? O magari di trovare un controller confortevole per il tuo PC per avere una valida alternativa a mouse e tastiera? Ebbene, i controller cablati di PowerA sono esattamente quello che ti serve, e a un prezzo oggi ancora più vantaggioso.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il controller PowerA Spectra Infinity a soli 31,98€, con sconto del 36% e un risparmio ottimo per te di quasi 20€!

Fai il filo al tuo gaming con PowerA

Questo controller è creato a immagine dei controller originali Xbox, con assetto ibrido tra quello di Xbox One (data la presenza delle freccette) ed Xbox Series X|S con i tre tasti centrali, ma con un paio di chicche in più! Come detto, si tratta di un controller cablato, e dovrete utilizzare la presa USB per collegarlo.

Il controller wireless Spectra Infinity di PowerA ha dalla sua stile, grazie alle due modalità LED "Pulse" e "Solid", e anche precisione, con 3 livelli di regolazione dei grilletti, e ben due pulsanti sul retro, mappabili e programmabili!

