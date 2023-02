Un conto corrente che monitora il dark web? Esiste: è Conto Sella

Proteggere i propri dati personali è di fondamentale importanza in un'epoca in cui sempre più informazioni sensibili vengono gestite online. Ecco perché scegliere un conto corrente come Premium o Circle di Banca Sella rappresenta una scelta intelligente: non solo offre funzionalità avanzate per la gestione delle finanze personali o condivise, ma include anche una copertura assicurativa gratuita contro tutti i rischi informatici, comprese scansioni periodiche nel dark web alla ricerca di possibili violazioni dei dati. Grazie al tuo nuovo Conto Sella, sei sempre al sicuro e al riparo da imprevisti informatici, mentre ti godi tutti i vantaggi di una banca 100% digitale, premiata come "Miglior conto multicanale" nel 2021.

Cosa include la polizza contro i rischi informatici

Mantenere al sicuro i tuoi dati personali online non è mai stato così importante. Banca Sella lo sa e per questo ha sviluppato una soluzione completa per la protezione delle tue informazioni sensibili in rete: la Polizza Protezione Digitale. Grazie alla piattaforma "Digitale Sicuro", avrai a disposizione una serie di servizi che ti permetteranno di monitorare i tuoi dati in internet e nel dark web, proteggere i tuoi dispositivi fissi e mobili e ricevere assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Potrai beneficiare della copertura assicurativa soltanto se sei titolare di un Conto Sella Premium o Circle. La polizza include una vasta gamma di servizi, come assistenza psicologica in Italia a seguito di danno alla reputazione, supporto per la pulizia di virus e malware, recupero e cancellazione dei dati informatici, e servizio di interprete disponibile all’estero. In caso di clonazione della carta di credito o operazioni sospette, potrai inoltre usufruire dell'anticipo delle spese di prima necessità per non essere lasciato senza risorse.

Ecco come richiedere la tua polizza assicurativa

Non perdere l'opportunità di ottenere il miglior conto multicanale del settore con una copertura assicurativa completa inclusa a un prezzo imbattibile. Con Conto Sella Premium, avrai la possibilità di gestire le tue finanze in modo facile e veloce, ovunque ti trovi, grazie alla tecnologia di digital banking all'avanguardia.

Non solo avrai a disposizione prelievi gratuiti da ATM Sella e bonifici online in Italia e Paesi SEE, ma potrai anche usufruire di funzionalità di salvadanaio digitale e statistiche di monitoraggio delle spese per tenere sotto controllo i tuoi movimenti finanziari. Inoltre, con la possibilità di inviare denaro istantaneamente e di ricevere carte di debito e credito gratuite, avrai sempre a portata di mano le soluzioni giuste per tutte le tue esigenze finanziarie.

Se scegli di aprire il tuo conto online, per i primi tre mesi il prezzo del canone mensile di Conto Sella Premium è ridotto a soli 1,50 euro anziché 5. Se invece cerchi una soluzione pensata per le spese condivise, allora Conto Sella Circle è ciò che fa per te: dividi affitti, bollette, spese comuni e tanto altro con i membri della tua famiglia o i coinquilini, all'interno di un unico conto. Il prezzo mensile, in questo caso, è di 8 euro ma per i primi tre mesi è scontato a soli 5 euro.

