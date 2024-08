Un conto a canone zero che ti offre fino a 250€ di Buoni Amazon

La battaglia tra conti correnti online continua. Chi la spunterà? Dipende dagli incentivi messi sul piatto per attirare nuovi clienti. Facendo una rapida ricerca su Internet, siamo incappati nella promo di Crédit Agricole. Oltre al conto a canone zero, la banca offre la possibilità di guadagnare fino a 250 euro di Buoni Amazon.

Il conto online di Crédit Agricole è uno dei più innovativi del mercato. Per i primi 9 mesi è gratuito, ma se hai meno di 35 anni, accrediti lo stipendio o la pensione oppure possiedi un patrimonio di almeno 5.000 euro, il conto resta gratuito per sempre.

Tutti i vantaggi di questo conto a canone zero

Insieme al conto online di Crédit Agricole viene fornita una carta di debito gratuita. Hai bisogno della carta di credito? Anche quella è disponibile, con una piccola spesa di 40,99 euro all'anno. Se prelevi poi presso gli ATM Crédit Agricole, non pagherai commissioni.

Ma passiamo ai buoni, che sappiamo essere la parte che ti interessa di più. In quanto nuovo cliente, potresti ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon, di cui 100 euro come cashback per le spese effettuate con la carta di debito (almeno 1.000 euro in 60 giorni dall’apertura del conto). Gli altri 150 euro potrai averli se riesce a convincere sei tuoi amici ad aprire il conto (un buono da 25 euro per ogni amico convinto). Il conto può essere aperto facilmente online. È sufficiente entrare nel sito ufficiale, anche comodamente seduto sul divano di casa tua.

Se stavi cercando un conto a canone zero che ti consente di risparmiare e, allo stesso tempo, ti regala dei buoni spesa, hai trovato quello che fa per te. Aprilo oggi stesso, non aspettare l’ultimo giorno utile.

