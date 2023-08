Un computer in un unico schermo: la magia del Lenovo All-in-One è in OFFERTISSIMA

Di computer ne hanno inventati di tutti i tipi, che si adattano alle esigenze più disparate, dai mini PC che puoi tenere nel palmo di una mano, a quelli che sono tutti concentrati all'interno di un display: è proprio questo il caso del Lenovo IdeaCentre AIO 3 All-in-One, oggi in offertissima!

Già, perché da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il Lenovo IdeaCentre AIO 3 All-in-One Gen 6 a soli 849,00€, con uno sconto del 15% che equivale a ben 150€ risparmiati sul prezzo originale.

Fenomenale tecnologia... tutta in uno!

Questo all-in-one dispone di un Display da 27 pollici Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080 e luminosità fino a 250nits. Si tratta di uno schermo ottimo con cui potrai godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione.

A livello di componenti, questo All-in-one Lenovo IdeaCentre AIO 3 ha dalla sua un processore AMD Ryzen 5 7530U per ottime prestazioni e consumi ridotti, una RAM 2x8GB espandibile fino a 16, e uno storage interno di 512GB SSHD M.2 2280 PCIe NVMe. In questo pacchetto, Lenovo ti offre inclusi anche un mouse e una tastiera wireless, eleganti e comodi, dal design minimal per adattarsi a tutte le occasioni.

