Un cloud a vita per tenere al sicuro i tuoi ricordi: ci pensa pCloud

Un'opzione di archiviazione cloud sicura e duratura, dove conservare tutti i tuoi ricordi: la soluzione giusta è pCloud. Si tratta di uno dei principali servizio di cloud storage e uno tra gli unici che offre piani a vita senza abbonamenti o costi extra aggiuntivi. Fotografie, video, ma anche documenti, musica e backup: tutto ciò che hai di più prezioso, all'interno di un archivio sicuro, vantaggioso ed economico. Ora a un prezzo mai visto prima, grazie allo sconto del 65%. Approfitta di questa occasione imperdibile: regala oppure regalati un servizio che durerà per sempre, risparmiando.

Perché scegliere pCloud

Ma cosa offre pCloud? Si tratta di un servizio di archiviazione cloud, che consente agli utenti di conservare tutti i loro dati in un unico spazio sicuro e protetto. Mentre il funzionamento di base è simile a quello degli altri servizi, pCloud si distingue per la sua missione di offrire un'esperienza utente semplice, intuitiva e completa. Grazie a funzionalità avanzate e una vasta gamma di opzioni di archiviazione, pCloud si impegna a offrire un servizio di alta qualità ai propri clienti.

Per garantire un'esperienza utente completa ed efficiente, pCloud sincronizza istantaneamente ogni singolo file caricato all'interno del cloud con tutti i dispositivi connessi. In questo modo, l'utente può accedere ai propri file da qualsiasi dispositivo, sia esso uno smartphone, un tablet o un PC. pCloud mette inoltre a disposizione diverse opzioni per la condivisione dei file, tra cui cartelle condivise e link personalizzabili. In più, il servizio offre strumenti per la fruibilità dei media, come un player audio e video integrato che consente di riprodurre i contenuti preferiti direttamente dal cloud.

pCloud si impegna a garantire la massima sicurezza ai propri utenti. La piattaforma utilizza il protocollo TLS/SSL, che garantisce la crittografia dei dati durante il trasferimento dal dispositivo all'archivio cloud, insieme alla crittografia 256-bit AES. Grazie a questi accorgimenti, i dati degli utenti sono protetti da ogni tipo di rischio e sempre al sicuro.

La nuova promozione pCloud offre prezzi eccezionalmente bassi. Il piano a vita da 500 GB è scontato a soli 199 euro (invece di 570 euro), mentre il piano da 2 TB costa solo 399 euro invece di 1.140 euro. Infine, il piano da 10 TB è in vendita a soli 1.190 euro, con un incredibile sconto dell'80% rispetto al prezzo di listino. Si sottolinea che tutti i prezzi sono una tantum e che il servizio di cloud storage sarà tuo per sempre, senza abbonamenti o costi aggiuntivi nascosti.

