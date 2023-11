Un casio... 50% di sconto... il prezzo sta SHAKERANDO

Casio è diventata un marchio popolare a livello globale grazie alla sua innovazione nel campo dell'elettronica di consumo. La sua linea di orologi è diventata incredibilmente popolare e, oggi, su eBay, l'orologio Casio in stile vintage è scontato del 50%, prezzo finale 14,49€.

Orologio Casio a metà prezzo su eBay

L'elegante orologio da polso Casio rappresenta un'icona di stile e funzionalità nel mondo dell'orologeria. Progettato per il reparto adulto unisex, questo straordinario accessorio offre prestazioni affidabili unite a un design versatile adatto a tutte le occasioni.

Il cuore pulsante di questo orologio è il suo preciso movimento Quartz digitale, garanzia di accuratezza nel tenere il tempo. La resistente cassa in resina dalle dimensioni di 38,20mm x 33,20mm x 8,50mm protegge il meccanismo interno con uno stile moderno e leggero. Il fondo in acciaio, con viti, conferisce una robustezza extra, mentre il vetro in resina assicura una chiara visibilità del quadrante.

La corona in acciaio con pulsantiera a 3 tasti permette un facile utilizzo delle funzioni, mentre il quadrante a cristalli liquidi offre un display chiaro e leggibile in ogni situazione. Il cinturino in silicone nero, abbinato a una chiusura in resina con fibbia, garantisce comfort e adattabilità al polso.

Questo orologio è dotato di una resistenza all'acqua conforme agli standard ISO 22810, garantendo protezione contro spruzzi leggeri. La cassa impermeabile a norma DIN 8310 e/o ISO 22810 consente un utilizzo senza preoccupazioni in molteplici contesti, mentre si consiglia di evitare il contatto con quantità significative di acqua per preservarne la durata nel tempo.

L'orologio Casio è scontato del 50% su eBay per un costo finale di soli 14,49€. Approfitta subito di questa straordinaria opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.