Un brand iconico: cuffie on ear Marshall in MAXI SCONTO

Oggi, in occasione del Black Friday 2023, le cuffie Marshall On Ear sono scontate del 16% e presentano come prezzo finale 93,99€.

Oggi, in occasione del Black Friday 2023, le cuffie Marshall On Ear sono scontate del 16% e presentano come prezzo finale 93,99€.