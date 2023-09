Un audio SENZA EGUALI con gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta!

Gli auricolari Bluetooth fanno ormai parte della nostra vita quotidiana: hanno reso obsolete le cuffiette con filo, e possono donare spazio e libertà a chi ascolta in tutti i momenti della giornata, che sia a lavoro, in giro, in palestra e praticamente qualsiasi altro posto. Ebbene, anche Xiaomi Redmi è in ballo da tempo con la produzione, e i suoi prodotti sono davvero OTTIMI. E se oggi potessi prenderne uno à un prezzo stracciato?

Da oggi infatti puoi aggiudicarti in offerta su Amazon gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a soli 18,49€, con uno sconto mostruoso del 47% e un risparmio per te di ben 16,50€!

Audio a tutto tondo!

Stiamo parlando di un prodotto che sfrutta il Bluetooth 5.3, con trasmissione stabile e veloce in modo da ottenere un minor consumo della batteria e ridurre i problemi di interruzione. La batteria di questi auricolari Bluetooth è ottima, con 5 ore di autonomia con una singola carica, e ben 20 ore con la custodia di ricarica!

Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite non solo sono utili, ma anche resistenti, e per questo adatti a tutti i tipi di attività: sono leggeri e portatili, con resistenza all'acqua IPX4 che li protegge da sudore e pioggia, perfetti per gite fuori porta o allenamento in palestra o all'aperto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.