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Un anno di hosting WordPress gratis con IONOS: include anche l'intelligenza artificiale

IONOS WordPress gratis per un anno: crea il tuo sito con l'intelligenza artificiale.
Un anno di hosting WordPress gratis con IONOS: include anche l'intelligenza artificiale
IONOS WordPress gratis per un anno: crea il tuo sito con l'intelligenza artificiale.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 28 ott 2026
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IONOS propone ancora il suo piano con strumenti di intelligenza artificiale gratuitamente per un anno per aiutarti a creare e lanciare un sito WordPress senza complicazioni e senza pagare appunto per 12 mesi. Offerta molto interessante se vuoi realizzare un blog, una vetrina professionale o un sito per la tua attività, partendo da una piattaforma già predisposta per semplificare la creazione dei contenuti.

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hosting per wordpress ionos gratis

Il pacchetto offre l'integrazione dell'assistente AI per la creazione di testi, immagini, pagine e articoli del blog. Sono strumenti molto importanti e che possono aiutarti a impostare la struttura iniziale del sito e a preparare i primi contenuti, riducendo il lavoro necessario per passare dall'idea alla pubblicazione.

Per le performance, IONOS combina archiviazione SSD, caching e una piattaforma ottimizzata per WordPress, dichiarando velocità fino a tre volte superiori rispetto ad altri servizi concorrenti. Il piano comprende inoltre 50 GB di spazio SSD e cinque indirizzi e-mail.

La sicurezza include scansioni giornaliere antimalware e delle vulnerabilità, protezione dagli attacchi DDoS e una disponibilità del servizio dichiarata al 99,99%. Hai anche i backup automatici e Jetpack Vault Backup gratuito per i primi 12 mesi.

Infine, ecco anche un database standard e un pannello di controllo per gestire il sito WordPress, senza dover affrontare da subito configurazioni complesse.

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