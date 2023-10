Umidificatore per ambiente ad ultrasuoni adatto per bambini con Alexa in promo speciale su Amazon

Lumidificatore LEVOIT Classic 300S offre una serie di funzionalità intelligenti progettate per migliorare il tuo comfort in casa o in ufficio. Con una capacità di 6 litri, è in grado di coprire aree fino a 47 mq, garantendo un ambiente sano e adatto per essere respirato soprattutto dai bambini. Acquistalo ora su Amazon a soli 67,99€ invece di 79,99€.

Grazie alla tecnologia ad ultrasuoni, questo umidificatore diffonde una fresca nebbia nell'aria per mantenere l'umidità a livelli ideali. Questo è particolarmente importante in inverno quando il riscaldamento può rendere l'aria estremamente secca.

L'innovativa funzione di controllo tramite APP ti consente di regolare l'umidità direttamente dal tuo smartphone. Inoltre, il LEVOIT Classic 300S è compatibile con Alexa, quindi puoi anche controllarlo con comandi vocali.

L'umidificatore di questa particolare serie inoltre offre una modalità sonno silenziosa con un livello di rumore di soli 26 dB, in modo da non disturbare il tuo riposo notturno. Inoltre, puoi impostare un timer per pianificare l'accensione o lo spegnimento in base alle tue esigenze. Inoltre, possiede un'apertura per il serbatoio dell'acqua che permette all'utente di pulire il tutto in modo più accurato e comodo.

Con il suo design elegante, questo umidificatore si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La sua modalità di riempimento dall'alto semplifica il processo di ricarica dell'acqua, evitando fastidiosi ribaltamenti. Approfitta ora dello sconto che ti permetterà di risparmiare circa il 15% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

