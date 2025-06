Ultimo giorno per bloccare il prezzo dell'energia con Engie

Se stai pensando di cambiare fornitore luce e gas per avere più stabilità e controllo sulle spese in bolletta, oggi è il giorno giusto per agire.

Fino alla mezzanotte di mercoledì 11 giugno, è possibile attivare l'offerta Energia PuntoFisso di Engie, che garantisce un prezzo bloccato per 12 mesi su energia elettrica e gas naturale. Da domani, le tariffe potrebbero cambiare, con possibili aumenti.

Energia PuntoFisso: prezzi bloccati per un anno e bolletta 100% digitale

Con Energia PuntoFisso, Engie propone una delle offerte più chiare e trasparenti del mercato libero, pensata per chi vuole tutelarsi dalle fluttuazioni dei prezzi e mantenere sotto controllo i costi energetici nei mesi più critici dell’anno.

Ecco cosa prevede la promozione:

LUCE (monoraria)

Prezzo fisso: 0,1243 €/kWh

Quota fissa: 6 €/mese

GAS

Prezzo fisso: 0,4625 €/Smc

Quota fissa: 6 €/mese + 0,00795 €/Smc

Oltre alla tranquillità del prezzo bloccato per 12 mesi, Energia PuntoFisso offre anche energia verde inclusa, proveniente al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi. Le bollette sono solo digitali, con addebito su conto corrente, e l’assistenza clienti ha un indice di soddisfazione del 90%.

Engie - tra i principali player europei nel settore dell’energia e della transizione ecologica - si conferma così un punto di riferimento anche per chi vuole fare scelte consapevoli e sostenibili.

L'offerta è valida fino alle ore 23.59 di oggi, 11 giugno. Per bloccare ora i prezzi ed evitare rincari futuri, basta completare l'attivazione online sul sito ufficiale di Engie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.