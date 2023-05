Ultimi giorni per ottenere PrestaShop a metà prezzo con Keliweb

Preparati a far esplodere il tuo sito web verso nuove vette: Keliweb offre incredibili offerte di hosting web che non puoi permetterti di perdere. È il momento perfetto per fare il grande salto e portare il tuo sito ad un livello superiore, perché per un periodo di tempo limitato, Keliweb ti offre ben tre piani di hosting ottimizzati per i principali CMS disponibili online con uno sconto del 50% per il primo anno, dedicato alle nuove attivazioni. Tra le offerte c'è anche PrestaShop, perfetto per coloro che desiderano avviare un e-commerce in tutta semplicità, affidabilità e professionalità.

Le caratteristiche di PreStashop

Hai mai sognato di far decollare il tuo business online e raggiungere clienti in ogni parte del mondo? PrestaShop è il CMS che fa al caso tuo. Grazie al piano hosting PrestaShop di Keliweb, non avrai alcuna difficoltà a gestire il tuo sito e-commerce e vendere i tuoi prodotti online. Che aspetti a fare il grande salto?

Con PrestaShop, avrai a disposizione tutte le risorse necessarie per creare un negozio online veloce e affidabile, garantendo ai tuoi clienti un'esperienza di acquisto indimenticabile. E non solo: con un servizio di hosting come questo, potrai conquistare l'attenzione degli utenti e distinguerti dalla concorrenza, grazie ad un'interfaccia intuitiva e facile da utilizzare.

Fatti guidare da PrestaShop e inizia a vendere i tuoi prodotti online, raggiungendo un pubblico globale di acquirenti entusiasti. Scegliendo il piano hosting PrestaShop potrai iniziare subito a realizzare il tuo sogno imprenditoriale. Queste le principali risorse incluse nel piano:

Dominio .it gratis

3 vCore CPU

20 GB SSD Spazio web

Traffico mensile illimitato

Caselle Email illimitate

Database MySQL illimitati

Pannello cPanel

Certificato SSL e HTTP/2

Backup giornaliero automatico

Firewall e anti-malware

Supporto tecnico h24

È tempo di prendere il controllo del tuo business online e fare grandi cose con PrestaShop. Fino al 7 maggio il piano hosting PrestaShop è disponibile con uno sconto incredibile del 50% per il primo anno e per nuove attivazioni. Rendi il tuo negozio online veloce e affidabile, dando ai tuoi clienti un'esperienza di acquisto unica e indimenticabile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.