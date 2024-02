Ultimi giorni per ottenere la Carta Oro Amex con un'offerta speciale

La scadenza del 22 febbraio è ormai prossima. Quindi, non aspettare l’ultimo giorno utile per aderire all’offerta sulla Carta Oro American Express.

Questa carta di credito non è soltanto un mezzo di pagamento, ma un mondo pieno di privilegi esclusivi e uno strumento di risparmio grazie alla promozione attuale.

Carta Oro American Express: quota annuale gratuita e vantaggi esclusivi

Dimentica i costi di gestione per i primi dodici mesi, perché con Carta Oro American Express la quota annuale è gratuita. Ma la vera novità è un’altra: la possibilità di ottenere 250€ di sconto sui tuoi acquisti, ma devi spendere almeno 3000€ nei primi tre mesi dall'attivazione.

Se sei un’amante dei viaggi, con la carta potrai accedere a più di 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo tramite il programma Priority Pass. Sei libero anche di scegliere se pagare a saldo o a rate le tue spese. Per quanto riguarda la linea di credito, è personalizzata e arriva fino a 15.000€.

Con questa carta di credito, ogni acquisto si trasforma in un’opportunità. In pratica, per ogni euro speso accumulerai dei punti grazie al programma Club Membership Rewards.

Inoltre, puoi ottenere dei voucher esclusivi per viaggi ed eventi, oltre che assicurazioni che ti proteggono da ogni imprevisto quando sei in viaggio.

Detto questo, è arrivato per te il momento di decidere se munirti o meno di questa carta di credito piena di vantaggi esclusivi.

Sappi che avrai le spalle coperte dalla sicurezza e dalla solidità del gruppo American Express. Quindi, non perdere questa occasione: se vuoi maggiori dettagli prima di prendere la tua decisione finale, clicca sul bottone qui sotto ed entra nel sito ufficiale della società.

