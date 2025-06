Ultimi giorni per attivare l’offerta di ho. Mobile a 5,99€ al mese

Questi sono gli ultimi giorni per attivare l’offerta di ho. Mobile da 5,99€ al mese per avere 100 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati e ora anche con la possibilità di richiedere direttamente dall’app l’attivazione dell’eSIM. Risparmia e attiva ora l’offerta di ho. Mobile.

Tanti i motivi per passare a ho. Mobile

L’offerta di ho. Mobile conviene per diversi motivi. Innanzitutto per il prezzo. 5,99€ al mese per avere 100 Giga di traffico, minuti e SMS illimitati sono un ottimo rapporto qualità-prezzo per un piano di telefonia mobile. Inoltre ho. Mobile, essendo un operatore virtuale di Vodafone, utilizza la rete di uno dei più importanti operatori di telefonia italiana. Con ho. Mobile, infatti, puoi contare su una copertura del 99%, superando i problemi di assenza di segnale o potenza limitata.

Oltre alla trasparenza di un’offerta che non cambia mai nel tempo, senza costi nascosti o condizioni svantaggiose, ho. Mobile include anche il servizio Riparti. Una soluzione che permette di rinnovare il piano tariffario e riottenere subito i Giga. Può capitare, magari quando si è in vacanza o durante una trasferta di lavoro, di esaurire i Giga che normalmente sono sufficienti per rispondere alle proprie necessità. Con ho. Mobile non ci sono vincoli e direttamente dalla propria app in un attimo è possibile ripristinare i 100 Giga risolvendo così ogni problema e non rimanendo mai senza traffico dati.

Sempre dall’applicazione hai la possibilità di monitorare la tua offerta, richiedere l’attivazione dell’eSIM e usufruire di tutte le iniziative e le promozioni che ho. Mobile mette regolarmente a disposizione. E poi con ho. Mobile hai anche la possibilità di personalizzare il tuo numero di telefono così da renderlo unico e riconoscibile.

Passa ora a ho. Mobile o attiva una nuova linea: hai 30 giorni di tempo per decidere o richiedere il rimborso.

