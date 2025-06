Ultimi giorni per attivare ho.mobile a soli 5,99€/mese con ben 100 GB inclusi

Approfittane prima che scada: la nuova offerta ho.mobile propone 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese, con attivazione a partire da 2,99 euro per chi porta il numero da specifici operatori. Una tariffa completa, conveniente e senza compromessi, disponibile solo fino al 1° luglio.

La proposta si rivolge sia a chi desidera passare a ho. da un altro operatore che a chi vuole attivare un nuovo numero. E per chi ama la comodità digitale? C’è anche la possibilità di attivare un’eSIM per gestire tutto in pochi minuti, direttamente dal proprio smartphone.

Non perdere questa occasione: cosa include l'offerta

Con questa offerta esclusiva, ho. Mobile mette a disposizione 100 Giga di traffico dati e minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. L'attivazione ha un costo a partire da 2,99 euro al mese, in base all’operatore di provenienza. In più la SIM è gratuita e la prima ricarica è di 6 euro. Le stesse condizioni si applicano anche a chi attiva un nuovo numero.

Tutto è facilmente gestibile tramite la comoda app ho., che consente di controllare consumi, ricaricare, ricevere assistenza e scoprire nuove offerte, tutto in un’unica piattaforma intuitiva e sicura. Inoltre, grazie alla rete ho. potenziata, ora anche in 5G, la navigazione è ancora più veloce e stabile. E se qualcosa non ti convince? Nessun problema: hai 30 giorni per cambiare idea.

L’offerta ho. Mobile da 5,99 euro al mese con 100 Giga, minuti e SMS illimitati è una delle più competitive sul mercato, ideale per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo minimo. Attivarla è semplice: puoi farlo comodamente online. Ma attenzione: hai tempo solo fino al 1° luglio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.