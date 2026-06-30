Ultime ore per Octopus Fissa 12M: la tariffa per blindare le bollette

Sono le ultime ore di oggi 30 giugno 2026 per approfittare del piano tariffario attuale di Octopus Energy, legato all'iniziativa Octopus Fissa 12M, che ti permette di bloccare il prezzo della luce e del gas per 12 mesi in modo molto conveniente. Hai quindi a disposizione le prossime ore per approfittarne perché l'offerta attuale, prima di rinnovarsi domani a nuove condizioni, scade questa notte.

Con Octopus avrai la garanzia di un prezzo "congelato" per un anno per quanto riguarda la materia prima luce e gas. Nel dettaglio, la fornitura elettrica prevede un prezzo a 0,1089 €/kWh, con un costo fisso di commercializzazione molto contenuto, pari a soli 6 euro al mese, mentre per il gas avrai un prezzo bloccato a 0,39 €/Smc, affiancato da una quota fissa di commercializzazione di 7 euro al mese.

La gestione del post-scadenza è semplicissima: al termine dei 12 mesi di prezzo bloccato non verrai abbandonato a tariffe di ripiego, ma avrai la massima libertà di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te, decidendo se rinnovare con una nuova tariffa Fissa o passare a una Flex a prezzo indicizzato e continuando a risparmiare senza stress.

Octopus è nota per un servizio clienti eccellente e un'interfaccia semplice e diretta: ti basteranno due minuti per completare il processo di attivazione dell'offerta, poi sarà il fornitore stesso a occuparsi di disdetta e passaggio di consegne senza interruzioni di servizio.

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