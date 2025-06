Ultime ore per bloccare luce e gas: offerta Engie a prezzo bloccato per 24 mesi

A dominare il mercato energetico (e non solo) c’è l’incertezza sull’andamento dei prezzi della materia prima per luce e gas. Le tensioni geopolitiche, le difficoltà economiche e le speculazioni sono solo alcuni dei fattori che spiegano come, per l’utente finale, le bollette possono cambiare drasticamente da un mese all’altro. Engie PuntoFisso è la soluzione per correre rapidamente ai ripari: blocca il prezzo dell’energia per due anni e ottieni quella stabilità e quella tranquillità che altri fornitori energetici non sono in grado di garantirti.

Prezzo bloccato e tanti vantaggi con Engie PuntoFisso

I principali vantaggi di Engie PuntoFisso sono legati alla possibilità di bloccare il prezzo dell’energia per 24 mesi e di decidere se applicare l’offerta solamente alla fornitura luce o a quella gas (o a entrambe). In questo modo per due anni pagherai sempre lo stesso prezzo al kWh (per l’energia elettrica) e allo Smc (per il gas). Altri fornitori, infatti, si limitano a garantire il prezzo bloccato solamente per 12 mesi e a non offrire questa grande flessibilità nella scelta.

Inoltre Engie PuntoFisso è una tariffa che include tutta una serie di servizi che rendono la gestione della fornitura energetica sempre semplice, comoda e conveniente. Tutte le comunicazioni e le bollette vengono infatti inviate tramite posta elettronica e il pagamento avviene tramite addebito diretto sul conto corrente.

Engie, inoltre, è un operatore che distribuisce energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, con un significativo contributo alla sostenibilità e alla tutela ambientale del pianeta. Attivando Engie PuntoFisso hai inoltre accesso all’app dedicata dalla quale controllare lo stato delle bollette, gestire il contratto, monitorare i consumi (accedendo allo storico di due anni con l’indicazione dei momenti in cui i consumi sono stati più alti) e ricevere assistenza dedicata dal servizio clienti sempre disponibile.

Attiva ora Engie PuntoFisso e per due anni dimentica le preoccupazioni sulle oscillazioni dei prezzi dell’energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.