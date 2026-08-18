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Ultime ore per bloccare il prezzo di luce e gas: i dettagli dell'offerta ENGIE in scadenza il 19 agosto

Bollette congelate 12 mesi: la tariffa PuntoFisso di Engie conviene davvero?
Ultime ore per bloccare il prezzo di luce e gas: i dettagli dell'offerta ENGIE in scadenza il 19 agosto
Bollette congelate 12 mesi: la tariffa PuntoFisso di Engie conviene davvero?
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 18 ago 2026
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Hai ancora tempo fino a domani 19 agosto per bloccare l'offerta Engie Energia PuntoFisso 12 mesi alle condizioni di prezzo attuali. Con questa promozione puoi bloccare infatti il costo della luce e del gas per un intero anno: perfetta per partire per le vacanze senza il pensiero delle bollette future e per vivere il futuro inverno più serenamente a dispetto dalle possibili fluttuazioni del mercato energetico.

Attiva l'offerta

Engie bolletta luce e gas

Per quanto riguarda l'energia elettrica, in fase di attivazione potrai scegliere tra una fatturazione monoraria o a fasce a seconda del tuo utilizzo. Sappi che nel caso scegliessi la prima opzione pagherai per il consumo 0,1286 €/kWh, una quota che include già anche le perdite di rete e a cui aggiungere il corrispettivo annuo fisso a soli 72 euro. Per il riscaldamento e i fornelli, invece, il gas viene proposto 0,5545 €/Smc, affiancato da un corrispettivo annuo fisso di 84 €/anno.

Il prezzo bloccato riguarda la componente energia per questo l'azienda sottolinea che gli altri costi in bolletta rimangono totalmente indipendenti. Il Dispacciamento (solo per la Luce), la Tariffa per l'uso della rete e i pesanti Oneri generali di sistema (sia per Luce che per Gas) continueranno a variare in base alle disposizioni dell'autorità statale ARERA.

In ogni caso, resta un'opportunità da cogliere al volo entro il 19 agosto per portarti a casa la materia prima a 0,1286 €/kWh (Luce) e 0,5545 €/Smc (Gas) con quote fisse di commercializzazione estremamente contenute. Un'offerta consigliata a famiglie e lavoratori per avere una pianificazione certa del proprio budget domestico.

Attiva l'offerta

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