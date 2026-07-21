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Ultime ore per attivare l'offerta anti-rincari di Octopus: luce e gas a prezzo fisso per un anno

L'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus termina oggi: ecco la promo da attivare per massimizzare il risparmio e proteggersi dai rincari.
Ultime ore per attivare l'offerta anti-rincari di Octopus: luce e gas a prezzo fisso per un anno
L'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus termina oggi: ecco la promo da attivare per massimizzare il risparmio e proteggersi dai rincari.
Davide Raia
Pubblicato il 21 lug 2026
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L'offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus Energy termina oggi, 21 luglio. La promozione, chiamata Octopus Fissa 12M, consente di bloccare il prezzo dell'energia per 12 mesi dal momento dell'attivazione.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti: a 0,1365 €/kWh per la luce e 0,54 €/Smc per il gas con una quota fissa ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

La promozione non ha vincoli e, quindi, in caso di calo delle quotazioni sul mercato all'ingrosso, sarà sempre possibile passare a un altro fornitore, attivando una promo più vantaggiosa.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto.

È necessario avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta per completare la sottoscrizione. La promo è valida fino alla mezzanotte di oggi (salvo proroghe).

Attiva qui l'offerta di Octopus

octopus fissa 12m offerta

Le condizioni dell'offerta di Octopus

Nell'elenco qui di sotto andiamo a riepilogare le condizioni di fornitura previste per chi attiva oggi l'offerta di Octopus:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1365 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,54 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 12 mesi, senza rischi di aumento
  • Attivazione senza costi iniziali
  • Nessun vincolo di permanenza con possibilità di cambiare fornitore in qualsiasi momento e senza costi

Per accedere subito alla promozione proposta da Octopus è sufficiente seguire il link qui di sotto per poi completare una rapida procedura di attivazione online, senza alcun costo aggiuntivo. Servono i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura e le coordinate IBAN del conto.

Attiva qui l'offerta di Octopus

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