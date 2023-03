Ulefone Note 11P da 128GB e Dual Sim in SUPER OFFERTA

Oggi voglio parlarti di un'offerta che ho scovato su Amazon per avere uno smartphone eccezionale a un prezzo davvero molto più basso. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Ulefone Note 11P a soli 139,39 euro, anziché 163,99 euro.

Grazie a questo ribasso del 15% avrai un notevole risparmio che segna il minimo storico per questo dispositivo.

Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Un'offerta da non perdere dunque per avere uno smartphone molto performante a un ottimo prezzo.

Ulefone Note 11P: super schermo e Dual Sim

Tra le diverse cose interessanti di Ulefone Note 11P, una di quelle che spicca è la possibilità di inserire fino a due Sim contemporaneamente. Supporta anche una scheda microSD con cui potrai espandere la memoria, che è già di 128 GB, fino a 1TB. E poi monta un potente processore Octa-core con a supporto 8GB di RAM.

Stupendo anche il display da 6,55 pollici con vetro curvo 2,5D che offre un'esperienza visiva eccezionale. È dotato di una quadrupla fotocamera con intelligenza artificiale da 48 MP. Potrai scattare foto bellissime grazie alla fotocamera ultra-grandangolare e macro. Infine, parlando di autonomia, la super batteria da 4400 mAh ti permetterà di usarlo per tutto il giorno, e si ricarica in modo veloce.

Non perdere tempo perché un'offerta del genere è destinata a durare pochissimo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Ulefone Note 11P a soli 139,39 euro, anziché 163,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.