UK: Apple e Google sotto accusa per il mercato dei browser mobili

Un'indagine condotta nel Regno Unito ha messo in luce come il mercato dei browser mobili non favorisca adeguatamente né i consumatori né le imprese, con Apple e Google accusate di ostacolare la concorrenza. Il rapporto finale redatto dalla Competition and Markets Authority (CMA) evidenzia come le politiche adottate dalle due aziende abbiano un impatto negativo sulla competizione tra i browser di terze parti, limitando le opzioni disponibili per gli utenti.

Secondo l’indagine, le politiche di Apple, relative a iOS, Safari e WebKit, rappresentano un ostacolo significativo alla concorrenza. In particolare, l'obbligo di utilizzare il motore WebKit per tutti i browser su iOS e il fatto che Safari goda di accesso privilegiato a funzionalità rispetto agli altri browser che utilizzano lo stesso motore, sono state identificate come problematiche principali.

Inoltre, la preinstallazione di Safari come browser predefinito sugli iPhone e le limitazioni imposte alla navigazione all'interno delle app, aggravano ulteriormente la situazione. Anche l'ecosistema di Google su Android è stato ritenuto parzialmente responsabile, soprattutto per la preinstallazione di Chrome come browser predefinito e per gli accordi di condivisione dei ricavi tra le due aziende, che riducono gli incentivi per favorire una maggiore concorrenza.

La reazione delle aziende coinvolte

Apple ha reagito a queste accuse esprimendo preoccupazione per le raccomandazioni contenute nel rapporto, sostenendo che le soluzioni proposte potrebbero compromettere la privacy, la sicurezza e l'esperienza utente. Per il momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in risposta alle osservazioni.

La CMA ha suggerito alcune possibili azioni correttive per migliorare la competizione nel settore, tra cui l’obbligo per Apple di permettere l’utilizzo di motori di browser alternativi su iOS, la possibilità di presentare agli utenti una scelta di browser durante la configurazione iniziale del dispositivo e l’interdizione degli accordi di condivisione dei ricavi tra Apple e Google.

Inoltre, la CMA ha avviato indagini separate sui rispettivi ecosistemi mobili di Apple e Google per determinare se debbano essere classificati come mercati strategici ai sensi della legge Digital Markets, Competition and Consumers Act (DMCC). Se ciò avverrà, potrebbero essere imposti specifici requisiti di condotta per evitare comportamenti anticoncorrenziali.