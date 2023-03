UGREEN adattatore Ethernet USB: SCONTO del 10% su Amazon con coupon

Gli adattatori sono come un salvavita, pronti ad entrare "in azione" nel momento del bisogno, a volte per emergenza, a volte perché non abbiamo tutti gli strumenti che useremmo di solito a portata di mano. Ne esistono di svariati tipi, da sdoppiatori multiporta, a convertitori, o altro, ed è sempre buono averne alcuni a disposizione, magari un kit personalizzato da emergenza. Quello di cui parliamo oggi è l'adattatore ethernet USB UGREEN, che vi permetterà di collegare tramite USB-C in una porta di rete.

Se necessitate di ciò, sappiate che da oggi potrete avere su Amazon in offerta l'adattatore USB ethernet UGREEN a soli 17,99€, con uno sconto del 10% applicando il coupon.

adattatore USB ethernet UGREEN: la rete dove volete

Si tratta di un adattatore di rete Type C che può raggiungere la velocità di 1000 Mbps. Con esso potrete collegare il cavo di rete RJ45 al computer o smartphone tramite porta USB C / Thunderbolt 3, e sarà perfetto per quei dispositivi che non dispongono di porte Ethernet, o per sopperire alle connessioni wireless costantemente instabili.

Questo prodotto è compatibile con un grandissimo numero di dispositivi, ovviamente di svariati marchi, con la lista dettagliata sempre a vostra disposizione. L'adattatore USB ethernet UGREEN è esteticamente elegante e allo stesso tempo robusto, per garantire un utilizzo affidabile e di lunga durata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.