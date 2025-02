Ufficiale: su Maps il Golfo del Messico è diventato Golfo d'America

Google Maps ha recentemente effettuato una modifica significativa, rinominando ufficialmente il Golfo del Messico in "Golfo d'America" per gli utenti statunitensi. Questa decisione è stata influenzata dalla scelta dell'amministrazione Trump di attribuire un nuovo nome al vasto corpo d'acqua che separa la costa orientale del Messico dalla Florida.

Secondo quanto dichiarato dal gigante della tecnologia, il cambiamento rispetta le linee guida del GNIS (Geographic Names Information System), il sistema di database geografici statunitense. Da ora, gli utenti negli Stati Uniti che utilizzano Google Maps, sia tramite dispositivi mobili che su web, visualizzeranno il termine "Golfo d'America" al posto del precedente "Golfo del Messico".

Tuttavia, gli utenti in Messico continueranno a vedere il nome tradizionale, mentre nel resto del mondo il nome "Golfo del Messico" rimarrà invariato, con l'aggiunta di "Golfo d'America" tra parentesi. Google utilizza i dati relativi alla posizione dell'utente, come quelli derivanti dal sistema operativo mobile, dalla SIM e dalla rete, per determinare quale versione del nome visualizzare.

Un aggiornamento non condiviso dalle altre app simili

Questa modifica ha sollevato discussioni, poiché altre piattaforme di mappatura come Apple Maps e MapQuest non hanno ancora adottato questo cambiamento. In particolare, Apple Maps non ha aggiornato il nome e continua a utilizzare "Golfo del Messico" senza modifiche. MapQuest, a sua volta, non ha ancora apportato alcun aggiornamento ai propri sistemi, lasciando intatta la denominazione tradizionale.

Anche Waze, l'app di navigazione che appartiene a Google, presenta una situazione particolare. Quando si effettua una ricerca per "Golfo del Messico", l'app visualizza entrambi i nomi, ma non trova risultati quando si cerca "Golfo d'America". Questo dimostra che, pur essendo una piattaforma di proprietà di Google, Waze non ha ancora completamente integrato il nuovo nome nelle sue funzionalità.

Questo cambiamento su Google Maps rappresenta un aggiornamento significativo, che potrebbe avere implicazioni anche su come le persone percepiscono e identificano questa zona geografica, specialmente per gli utenti statunitensi. Nonostante la decisione di Google, la situazione resta in evoluzione, con altre piattaforme che potrebbero decidere di adottare o meno il nuovo nome in futuro.