UE lancia l’app per la verifica dell’età online: l'Italia è tra i Paesi pilota

Garantire la protezione digitale dei minori rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per le istituzioni europee. La Commissione europea ha recentemente annunciato un piano innovativo volto a rafforzare la sicurezza online di bambini e adolescenti, introducendo nuove misure e strumenti tecnologici che pongono l’accento su privacy, responsabilità e prevenzione dei rischi digitali.

Questo piano, presentato dalla vicepresidente Henna Virkkunen, si articola attorno a un’applicazione avanzata per la verifica dell’età e a una serie di linee guida stringenti che mirano a regolamentare il comportamento delle piattaforme digitali nei confronti degli utenti più giovani.

Coinvolta l'Italia

Al centro dell’iniziativa europea vi è il lancio di un progetto pilota che coinvolge cinque paesi: Italia, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca. Questi Stati saranno i primi a sperimentare un prototipo di app in grado di certificare la maggiore età degli utenti senza compromettere la privacy personale.

La tecnologia adottata si integra perfettamente nella visione di un futuro portafoglio identità digitale europeo, previsto entro il 2026, e rappresenta una svolta significativa nella gestione dell’identità digitale e nella protezione digitale dei minori.

Un app nazionale personalizzata

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la possibilità, per ciascun paese partecipante, di sviluppare una app nazionale personalizzata. Questa potrà essere integrata nei sistemi di identificazione digitale già esistenti o funzionare come applicazione indipendente, offrendo così una flessibilità che tiene conto delle specificità normative e tecnologiche di ogni nazione.

L’obiettivo è raggiungere quello che la Commissione definisce il gold standard europeo per la verifica dell’identità online, assicurando che gli utenti possano dimostrare di avere più di 18 anni senza dover condividere ulteriori dati sensibili.

Nuove linee guida

Le nuove linee guida, ispirate ai principi del Digital Service Act, non si limitano alla sola verifica dell’età. Affrontano anche tematiche fondamentali come la prevenzione del cyberbullismo, la lotta ai contenuti dannosi e la riduzione dei rischi legati ai contatti indesiderati.

In particolare, le piattaforme digitali saranno obbligate a disattivare automaticamente per i minori funzionalità che possono creare dipendenza, come le streak e le notifiche di lettura, e a impedire che i giovani vengano aggiunti a gruppi senza il loro esplicito consenso.

Gestione dei dati e dei contenuti personali

Un’attenzione particolare è stata riservata alla gestione dei dati e dei contenuti personali dei minori. Le piattaforme dovranno infatti vietare il download e gli screenshot dei materiali pubblicati dai giovani utenti, una misura pensata per limitare la diffusione non autorizzata di immagini e informazioni sensibili.

Gli account privati saranno la configurazione predefinita per i minori: solo gli amici potranno visualizzare i contenuti condivisi e i contatti da parte di sconosciuti saranno fortemente limitati.