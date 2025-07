UE, arriva il Codice di Condotta AI per i trasporti: trasparenza, sicurezza e copyright al centro

La Commissione Europea ha compiuto un passo decisivo verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale nel settore dei trasporti, presentando il nuovo Codice di Condotta AI destinato a plasmare il futuro delle tecnologie intelligenti nei veicoli e a fungere da ponte normativo in attesa dell’entrata in vigore dell’AI Act, prevista tra il 2026 e il 2027.

Questo documento, frutto del lavoro di tredici esperti e del contributo di oltre mille stakeholder, si propone come uno strumento volontario ma strategico per guidare la trasformazione digitale nell’industria dell’automotive, offrendo vantaggi concreti alle aziende che decideranno di adottarlo.

Base volontaria

L’adesione al Codice di Condotta AI rimane, almeno per ora, su base volontaria. Tuttavia, le imprese che sceglieranno di conformarsi potranno beneficiare di un percorso semplificato verso la futura compliance normativa e di procedure più snelle in caso di controlli o verifiche da parte delle autorità competenti.

Questo rappresenta un incentivo non trascurabile, soprattutto per i protagonisti del settore automotive, sempre più orientati verso la realizzazione di veicoli connessi e sistemi di guida autonoma, in cui l’intelligenza artificiale svolge un ruolo chiave.

Trasparenza, sicurezza e gestione dei diritti d'autore

Il cuore del nuovo quadro regolatorio è rappresentato da tre pilastri fondamentali: trasparenza, gestione dei diritti d’autore e sicurezza. Il principio di trasparenza si traduce in un modulo standardizzato per la documentazione dei modelli AI, che consente di tracciare in modo dettagliato le caratteristiche, le fonti di dati e i processi decisionali delle soluzioni adottate.

Questo strumento, pensato per garantire la chiarezza e la responsabilità, assume un valore particolarmente rilevante per chi sviluppa algoritmi proprietari e desidera tutelare la propria proprietà intellettuale.

Un altro aspetto cruciale è rappresentato dalle indicazioni sulla gestione dei diritti d’autore, un tema centrale per gli sviluppatori di tecnologie basate su modelli AI. Il Codice di Condotta AI offre linee guida precise per affrontare le sfide legate alla protezione delle opere dell’ingegno, facilitando l’individuazione delle responsabilità e promuovendo un utilizzo etico e trasparente delle risorse digitali.

Non meno importante è l’approccio strutturato alla sicurezza. Il documento introduce metodologie avanzate per l’identificazione e la mitigazione dei rischi associati all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei veicoli, promuovendo una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa. Questo aspetto è fondamentale per rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori del settore, ponendo le basi per una mobilità intelligente realmente sicura e affidabile.

La posizione della vicepresidente esecutiva per la Sovranità Tecnologica

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la Sovranità Tecnologica, ha sottolineato l’importanza strategica di questo passaggio per il futuro dell’ecosistema europeo dell’intelligenza artificiale. Secondo Virkkunen, la sfida principale consisterà nel trovare un equilibrio tra l’innovazione e la necessità di garantire standard elevati di trasparenza e sicurezza. In questo contesto, il ruolo attivo delle aziende e la loro disponibilità ad adottare le raccomandazioni del Codice saranno determinanti per il successo dell’iniziativa.