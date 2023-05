Ubuntu Unity 23.04: incluso Unity 7.7

I coder di Ubuntu Unity, spinoff ufficiale di Ubuntu dedicata appunto all'ambiente grafico Unity, hanno avviato la distribuzione della nuova stable release. Ubuntu Unity 23.04, arrivata in concomitanza con la versione stabile di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster". La novità di maggiore rilievo presente in questa edizione della distribuzione è sicuramente Unity 7.7, si tratta della build più recente di tale ambiente grafico open source nato proprio dalle ceneri del vecchio progetto sviluppato originariamente da Canonical. Infatti fin dal 2016 ad occuparsi del codice di Unity è stata una community di contributor e maintainer volontari che hanno rinnovato completamente i sorgenti del desktop environment in modo tale che non dipendano più da librerie o da framework ormai deprecati.

In Ubuntu Unity 23.04 è quindi disponibile una nuova dash con un look totalmente rinnovato rispetto alle release passate. Il pannello di sistema, che adesso è leggermente più grande rispetto a prima, ora è translucido di default e consente di visualizzare tutte le notifiche comparse nel tempo. Sempre grazie a Unity 7.7 è finalmente arrivato il supporto per UWidgets ovvero la nuova widgets implementation ufficiale. I programmatori del progetto stanno infatti preparando uno store da dove l'utente potrà accedere facilmente a tutta una serie di widget.

Ubuntu Unity 23.04 beneficia anche di una rinnovata applicazione dei setting che ora è integrata al meglio con il resto della shell UI ed inoltre mette a disposizione diverse nuove opzioni per personalizzare il comportamento del sistema. In Ubuntu Unity 23.04 è reperibile il supporto per gli accent color, configurabili direttamente da Unity Control Center, inoltre ora il cestino è stato riprogettato cosi da poter essere gestito direttamente dal file manager Nemo, un fork di Nautilus.

Ovviamente sono presenti innumerevoli novità "sotto il cofano" che riguardano la pulizia del codice sorgente, la risoluzione di svariati crash e l'inclusione di una vasta pletora di patch e bugfix di sicurezza.