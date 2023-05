Ubuntu MATE 23.04: implementato MATE 1.26.1

Torniamo a parlare delle flavor ufficiali di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster". Nell'articolo di oggi ci soffermeremo su Ubuntu MATE 23.04. Si tratta nello specifico, come è forse intuibile dalla denominazione, della derivata dedicata all'ambiente grafico MATE, ovvero lo storico fork di GNOME 2 che riprende i paradigmi di utilizzo classici che erano appunto presenti in questa vecchia edizione di tale desktop environment. Il team di maintainer e contributor volontari del progetto MATE ha provveduto a svecchiare il vecchio codice di GNOME 2, ormai deprecato da diversi anni, ed offre dunque un ambiente desktop completo, funzionale e familiare per tutti coloro che non si trovano bene con le alternative più gettonate, come GNOME Shell o Plasma KDE.

In Ubuntu MATE 23.04 è reperibile MATE 1.26.1, si tratta dell'ultima iterazione del progetto che include diverse feature interessati. I coder di Ubuntu Mate dichiarano che per tale release si è deciso di focalizzarsi sulla qualità generale del codice della distribuzione. È stato implementata una early snapshot release del mate-panel, la 1.27.0, assieme ad un set di patch che aggiungono la funzione di centre alignment degli applet presenti nel pannello di sistema. Tale funzionalità è sostanzialmente un backporting di quella presente nella ramo di testing di MATE 1.28.

Sempre in Ubuntu MATE 23.04 è stato aggiornato il tool chiamato MATE Tweak, che consente di personalizzare agilmente diversi aspetti della propria sessione, in modo tale che sia possibile salvare e ripristinare i diversi custom layout dell'utente utilizzati per allineare al centro dei pannelli di sistema le diverse applet. Inoltre i diversi panel layout sono stati sistemati cosi da supportare tale funzionalità out-of-the-box.

Ubuntu MATE 23.04 viene distribuita ovviamente con Linux 6.2 oltre che con gli ultimi pacchetti aggiornati del server audio PipeWire. Sono anche reperibili diversi programmi "core" aggiornati come: Firefox 111, Celluloid 0.20, Evolution 3.48 e LibreOffice 7.5.2. Il media d'installazione è disponibile sul sito ufficiale del progetto. Mentre gli utenti che già utilizzano una precedente edizione possono eseguire l'upgrade tramite il gestore di pacchetti APT.