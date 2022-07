Ubuntu MATE 22.04 LTS: arrivato il supporto al Raspberry Pi

Il team di sviluppatori di Ubuntu MATE, la spinoff di Ubuntu dedicata al desktop environment MATE, ha annunciato alla sua community di utenti la disponibilità di una nuova major release. Ubuntu MATE 22.04 LTS, che si basa sui medesimi pacchetti software presenti nei repository di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish", introduce diverse novità interessanti che contribuiscono a migliorare la già ottima user experience della distribuzione. Una delle innovazioni di maggiore rilievo riguarda l'implementazione del supporto alla nota board ARM low-cost Raspberry Pi, nel dettaglio i nuovi device supportati ufficialmente dal progetto sono il: Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 3+,Raspberry Pi 4 ed il Raspberry Pi CM4 (Compute Module 4).

Ubuntu MATE 22.04 LTS viene distribuita con l'ultima incarnazione del suo ambiente grafico di riferimento ovvero MATE 1.26. Tale build del desktop environment migliora il supporto al display server Wayland ed introduce diverse novità per Caja, il file manager di MATE, come ad esempio la possibilità di selezionare una nuova barra laterale per i segnalibri e di formattare i device direttamente dal menu contestuale. Inoltre l'estensione Actions, che consente di eseguire programmi tramite il menu che compare cliccando il tasto destro del muse, è stata ora integrata in Caja.

Novità anche per il window manager Marco, che adesso è capace di ripristinare le finestre minimizzate nella loro posizione originale. Mentre il tool di compressione Engrampa ora supporta gli archivi EPUB, ARC ed i RAR cifrati. MATE 1.26 dispone anche di un power manager più rifinito che in seguito a tale upgrade è stato dotato della possibilità di regolare, grazie all'implementazione della libreria libsecret, la luminosità del display direttamente dai tasti funzione.

Gli utenti di Ubuntu MATE possono ottenere tali migliorie semplicemente aggiornando la distribuzione tramite il gestore di pacchetti APT (Advanced Packaging Tool):

sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt dist-upgrade

I file ISO per l'installazione di Ubuntu MATE 22.04 LTS sono disponibili per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.