Ubuntu Cinnamon 23.04: ecco il debutto della nuova flavor ufficiale

Il team di Ubuntu Cinnamon ha rilasciato la nuova stable release del progetto basata sui pacchetti provenienti dai repostiory di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster". Si tratta della prima prima edizione etichettata come spinoff ufficiale da Canonical. Ubuntu Cinnamon nasce nel 2019. Dunque dopo diversi anni di sviluppo il team di contributor e maintainer volontari ha ricevuto questo grande riconoscimento da parte di Canonical, che ha dunque incluso Ubuntu Cinnamon 23.04 nella famiglia "ufficiale" delle derivate. Tale "certificazione" attesta sostanzialmente che la UX (User Experience) è in linea con gli standard della versione primaria di Ubuntu.

Come forse potreste intuire dal nome questa flavor è focalizzata sull'ambiente grafico open source Cinnamon, un fork di GNOME Shell, che nasce in seno alla distribuzione Linux Mint. Ubuntu Cinnamon 23.04 è equipaggiata con Cinnamon 5.6.7, ovvero la più recente edizione di tale desktop environment. Una delle innovazioni più interessanti presente in questa versione è sicuramente la nuova Corner Bar, ovvero l'applet posizionata al bordo della taskbar di sistema progettata in modo tale da semplificare la visualizzazione dei diversi elementi presenti nel desktop, soprattutto quando sono presenti decine di finestre ed applicativi in esecuzione. La Corner Bar va quindi a sostituire completamente la vecchia Show Desktop icon che in passato era collocata sull'application launcher.

La Corner Bar ovviamente può essere impostata in modo tale da adeguarsi ai gusti dell'utente. È possibile ad esempio scegliere le diverse tipologie di visualizzazione delle finestre aperte sul desktop oppure impostare il comportamento da eseguire in base al tasto del mouse che si usa sull'applet.

Su Cinnamon 5.6 è ora possibile selezionare la tempistica della visualizzazione delle notifiche. L'utente quindi può scegliere manualmente per quanto tempo far restare attiva la notifica sul display prima che venga minimizzata. È possibile far rimanere tale elemento a schermo per diversi secondi oppure impostare il sistema in modo tale che le notifiche spariscano poco dopo essere state visualizzate.