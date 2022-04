Ubuntu Budgie 22.04 LTS: ecco le nuove funzionalità

Il rilascio della nuova versione stabile di Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support) è atteso per questo 21 aprile. Questa release introdurrà tutta una serie di novità interessanti che migliorano la user experience generale della distribuzione. Assieme all'edizione standard di Ubuntu saranno distribuite anche tutte le varie flavor ufficiali e non, come ad esempio Ubuntu Budgie 22.04 LTS. Si tratta, come è forse intuibile dal nome, della derivata basta sul desktop environment Budgie. ovvero l'ambiente grafico open source che si basa sulle medesime librerie GTK+ del progetto GNOME. I coder di Budgie si focalizzano principalmente sui concetti di semplicità, minimalismo ed eleganza. In buona sostanza questo ambiente desktop offre un esperienza alternativa al più classico GNOME Shell.

Ubuntu Budgie 22.04 LTS si basa interamente sui pacchetti software presenti nei repository della versione standard della distribuzione. Dunque anche tale derivata beneficia di Linux 5.15 LTS, ovvero l'ultima incarnazione del kernel del Pinguino dotata di un supporto a lungo termine. Linux 5.15 porta dispone di una vasta serie di patch e aggiornamenti dei driver che permettono un miglioramento non indifferente delle performance del sistema.

Tale release sarà inoltre equipaggiata con Budgie 10.6. Questa build implementa una serie di innovazioni molto interessanti, come ad esempio il nuovo Budgie Control Center, che sostituisce completamente il GNOME Control Center. Si tratta di un centro di controllo totalmente rinnovato che consente di personalizzare il desktop in base ai gusti dell'utente. Altra novità interessante riguarda la barra delle applicazioni a cui sono stati apportati diversi miglioramenti oltre ad ad alcuni accorgimenti estetici che gli donano un aspetto notevolmente più aggraziato e professionale.

Anche il budgie-indicator-applet, il componente software utilizzato per le notifiche sul desktop, ha ricevuto diverse attenzioni dai developer del progetto, infatti adesso integra il supporto per gli ayatana-indicator sviluppati da Canonical, dunque ora tutte le notifiche dei vari programmi appariranno più uniformi ed integrate con il resto dell'ambiente grafico.

In tale release è stato aggiunto il nuovo Chrome OS desktop layout, ovvero un'opzione estetica che consente di adottare una disposizione grafica del desktop molto simile a Chrome OS.