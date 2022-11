Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster": iniziata la distribuzione delle Daily Build

Il team di coder Canonical qualche giorno fa ha dato il via ufficiale allo sviluppo della prossima versione semestrale di Ubuntu. È infatti stata comunicata la roadmap ufficiale di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", la cui stable release dovrebbe arrivare il 20 aprile 2023. Per la precisione si tratta della trentottesima edizione di tale distribuzione, questo è un'importante traguardo per l'azienda e per gli sviluppatori del progetto che da diversi anni stanno inanellando diversi successi, anche grazie alla direzione del CEO (Chief Executive Officer) Mark Shuttleworth, all'interno del panorama Linux. Di recente è anche stata avviata la distribuzione delle Daily Build di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", quindi i mantainer e gli utenti più curiosi possono già mettere mano sul ramo di sviluppo ed iniziare a segnalare bug ed imperfezioni.

Lo sviluppo di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" durerà appunto sei mesi, ufficialmente il toolchain upload sui nuovi repository di tale edizione è già stato concretizzato alla fine di ottobre. Gli early adopter e i diversi application developer possono quindi fin da ora scaricare il nuovo file ISO di testing, che viene appunto aggiornato a cadenza giornaliera, dal sito ufficiale del progetto.

Ovviamente in queste settimane tale ramo di sviluppo sarà quasi identico all'attuale versione stabile ovvero Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu", questo perché i lavori sono davvero iniziati da pochissimo ed è plausibile che gran parte dei cambiamenti, come ad esempio le nuove versioni degli ambienti grafici o del display server Wayland oppure dei set di driver più aggiornati, arrivi a gennaio 2023 dopo la pausa natalizia.

La beta release di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è invece attesa per il 30 marzo 2023. Mentre l'altra data di grande rilevanza è il Feature Freeze, ovvero il giorno in cui vengono importati per l'ultima volta i pacchetti dal ramo testing di Debian e non vengono più accettate altre nuove versioni dei software ad esclusione dei bugfix e delle patch di sicurezza. Questo evento è stato fissato per il 23 febbraio 2023.