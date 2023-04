Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster": ecco come installare Linux 6.3

Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è stata rilasciata il 20 aprile 2023. Tale release include tutta una serie di novità interessanti e gli aggiornamenti più recenti dei diversi programmi integrati nel file ISO. Questa edizione viene equipaggiata di default con il kernel Linux 6.2. Tuttavia da pochi giorni è disponibile l'aggiornamento a Linux 6.3. Quest'ultime versione offre driver più aggiornati ed il supporto ad una serie di periferiche hardware anche molto recenti. Ecco perché diversi utenti potrebbero essere interessati ad ottenere Linux 6.3 al più presto. Per poter installare tale upgrade è necessario utilizzare dei PPA (Personal Package Archives) di terze parti. In questa breve guida vi illustreremo proprio come installare Linux 6.3 su Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster".

Partiamo eseguendo un controllo degli aggiornamenti disponibili nei repository ufficiali messi a disposizione da Canonical. Avviamo quindi il nostro emulatore di terminale ed invochiamo il gestore di pacchetti APT (Advanced Packaging Tool):

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Ultimata tale operazione possiamo dunque focalizzarci sull'installazione vera e propria di Linux 6.3. Prima di proseguire però è necessario fare una piccola precisazione. Per alcune motivazioni tecniche i pacchetti del kernel Linux 6.3 disponibili nel PPA extra che andremo a sfruttare non dispongo del supporto a Secure Boot, quindi prima di procedere bisogna accertarci che il proprio PC non abbia tale opzione in UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) abilitata.

Fatto questo possiamo installare il PPA extra con tale comando:

sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa && sudo apt update

Per installare il pacchetto del kernel Linux 6.3 ci affideremo al comodo programma chiamato Mainline tool. È un applicativo davvero completo e facile da utilizzare che permette appunto di reperibile ed installare in pochi secondi le versioni di Linux più aggiornate tramite una comoda GUI (Graphical User Interface) user-friendly. Installiamo tale applicativo cosi:

sudo apt install -y mainline

Successivamente rechiamoci dentro sezione del sistema operativo chiamata "Attività" e ricerchiamo l'app "Ubuntu Mainline Kernel Installer". Dopo il suo avvio viene notificato in automatico la disponibilità di Linux 6.3. Quindi basta spuntare l'omonima opzione e dopo cliccare su "install" per avviare la procedura di installazione.