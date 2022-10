Ubuntu 23.04: i lavori di sviluppo sono iniziati

La settimana scorsa è stata rilasciata Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu". Questa nuova release semestrale introduce diverse novità interessanti come ad esempio: GNOME 43, l'ultime edizione dell'ambiente grafico open source di riferimento, ed i nuovi Quick Setting, ovvero il pod-based system menu che racchiude all'interno di una finestra a scomparsa decine di setting sempre disponibili a portata di click. Oltretutto tale release beneficia di diverse migliorie per Nautilus, il file manager di GNOME, che ora implementa una GUI (Graphical User Interface) totalmente responsive. Inoltre questo software dispone anche di una rinnovata "list view" che assicura maggiore spazio tra i file cosi da renderli più visibili. Tale release è dunque ricca di novità ma i developer Canonical non si stanno adagiando sugli allori e sono già all'opera sulla futura versione stabile ovvero Ubuntu 23.04.

Ubuntu 23.04 nome in codice "Lunar Lobster" dovrebbe arrivare, salvo imprevisti, il 27 aprile 2023. Si tratta ancora una volta di una versione non-LTS (Long Term Support), dunque riceverà supporto per nove mesi ovvero fino a gennaio 2024. Non si sa ancora molto sulle novità che saranno implementate in questa futura release ma è plausibile che al suo interno sarà presente Linux 6.2, anche se il team di developer Canonical potrebbe optare per un approccio maggiormente conservativo e valutare l'adozione di Linux 6.1, che dovrebbe essere il futuro ramo LTS del kernel del Pinguino. Inoltre con ogni probabilità all'interno dei repository di Ubuntu 23.04 si potranno reperire anche le più recenti versioni degli ambienti grafici più popolari, come GNOME 44, dei vari programmi annessi oltre ai vari stack driver, potrebbe essere incluso Mesa 23, e le librerie software più aggiornate, come PHP 8.2 e Python 3.11.

In Ubuntu 23.04 è attesa anche la nuova edizione dell'Ubuntu Software, il graphical package manager sviluppato da Canonical, basata sul software framework open-source Flutter e sulla libreria PackageKit Dart. Questo futuro upgrade di Ubuntu Software porterà con se una nuova UI (User Interface) del programma ed anche tutta una serie di migliorie prestazioni.