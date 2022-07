Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu: WPA_Supplicant sarà sostituito da IWD

Gli sviluppatori software di Canonical sono al lavoro sul ramo di sviluppo della distribuzione. La versione stabile di Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu è prevista per ottobre ed introdurrà una vasta serie di migliorie che contribuiranno a rendere più fluido il workflow con tale sistema. Nelle precedenti settimane ad esempio vi abbiamo parlato dell'adozione di GNOME 43, ovvero la futura versione dell'ambiente grafico di riferimento di Ubuntu, del server audio di default PipeWire e del nuovo Setting Panel, che consente di impostare il comportamento del desktop environment e di personalizzare l'aspetto del sistema. Nei giorni scorsi invece i developer del progetto hanno annunciato la loro intenzione di pensionare WPA_Supplicant in favore del più moderno IWD per quanto concerne la configurazioni delle reti wireless.

WPA_Supplicant è sostanzialmente un'implementazione software del supplicant IEEE 802.11i per Linux. Si tratta tecnicamente di quell'entità che si colloca ad un'estremità di un segmento LAN point-to-point con il compito di eseguire vari livelli di autenticazione. Tale applicativo non soffre di problematiche particolari ma in questi anni sono state sviluppate altre implementazioni del supplicant più innovative ed efficienti, come ad esempio IWD (iNet Wireless Daemon).

Si tratta di un software sviluppato dal team di Intel che garantisce in diversi contesti migliori prestazioni rispetto al classico WPA_Supplicant. L'obbiettivo del progetto è proprio ottimizzare l'utilizzo delle risorse sfruttando interamente la feature disponibili nel kernel Linux, rimanendo dunque quanto più snello possibile ed indipendente dalle librerie software di terze parti. IWD può dunque funzionare senza problemi in modalità standalone oppure in accoppiata con i vari network manager presenti nel panorama delle distribuzioni, come ConnMan, systemd-networkd o NetworkManager.

Proprio per tali motivazioni i developer di Canonical hanno deciso di inserirlo all'interno del ramo di sviluppo di Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu. L'adozione di IWD dovrebbe anche risolvere alcune delle problematiche di stabilità della connessione WIFI di Ubuntu che si verificano in determinate condizioni.