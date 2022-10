Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu: ecco tutte le novità introdotte

La versione stabile di Ubuntu 22.10 nome in codice "Kinetic Kudu" è disponibile per il download. Gli utenti della distribuzione possono inoltre accedere alla nuova edizione tramite il comodo gestore di pacchetti APT ed eseguire quindi un upgrade della versione cosi da accedere a tutta una serie di novità ed aggiornamenti davvero interessanti. Nell'articolo di oggi vogliamo focalizzarci proprio sulle principali novità che è possibile reperire in tale release di Ubuntu. Con l'implementazione di GNOME 43 sono infatti arrivate una serie di innovazioni non indifferenti che migliorano di molto la user experience con tale ambiente grafico.

Ciò che sicuramente salta subito all'occhio sono i nuovi Quick Setting, si tratta nello specifico di un pod-based system menu che racchiude all'interno di una finestra a scomparsa decine di impostazioni ed opzioni, che restano sempre a portata di click dell'utente e velocizzano dunque una serie innumerevole di operazioni come ad esempio: il setting delle connessioni WiFI e Bluetooth, l'attivazione/disattivazione della modalità notte e di quella aereo, l'impostazione dei profili energetici oppure la selezione degli ingressi/uscite audio. Non sono quindi più presenti scomodi pop-up menu e non si dovrà ricorrere necessariamente ai setting principali per impostare una banale connessione di rete wireless.

Altra piacevole novità riguarda il file manager Nautilus che adesso dispone di una GUI (Graphical User Interface) completamente responsive quindi adattabile a qualsiasi screensize e risoluzione senza che l'utente debba intervenire manualmente. Tale programma beneficia anche di una nuova modalità di visualizzazione degli elementi, definita "list view", completamente ridisegnata che garantisce maggiore spazio tra i file cosi da renderli più visibili. Nella list view è possibile sfruttare la funzione dei preferiti, cliccando sull'apposita icona a forma di stella, cosi da avere sempre a disposizione le cartelle che si desiderano.

Novità anche per quanto riguarda il supporto al display server Wayland, quello di riferimento del panorama Linux, grazie all'introduzione del supporto all'high resolution scroll wheel. Adesso non ci saranno più scatti durante lo scrolling degli elementi a schermo anche in presenza di icone ad alta risoluzione.