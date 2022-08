Ubuntu 22.10: GNOME Console potrebbe sostituire GNOME Terminal

In queste settimane stanno proseguendo i lavori di sviluppo di Ubuntu 22.1 0 "Kinetic Kudu", ovvero la prossima release semestrale della distribuzione sviluppata dal team di coder Canonical. Già da diverso tempo i mantainer del progetto stanno discutendo sul possibile pensionamento dello storico GNOME Terminal, l'emulatore di terminale di riferimento del sistema, con il più aggiornato e recente GNOME Console. Tale transizione non è di fatto ancora avvenuta ufficialmente ma il pacchetto gnome-console presente nei repository di Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu" ha ricevuto il merge di una vasta serie di patch che potrebbero confermare in via ufficiosa la scelta di sostituire GNOME Terminal.

L'adozione di GNOME Console non arriverebbe a caso o in modo inaspettato per la community di Ubuntu. Il team di Canonical infatti sta semplicemente valutano se seguire o meno la raccomandazione dei developer dell'ambiente grafico GNOME, che già da tempo consigliano alle distribuzioni Linux di adottare GNOME Console.

Questa versione dell'emulatore di terminale risulta essere decisamente più minimale rispetto a GNOME Terminal, tuttavia dispone di un nutrito set di funzionalità molto interessati come: il supporto alla dark mode, la funzione di gestione della trasparenza, le notifiche per i comandi che restano in background per tanto tempo ed il supporto per la gestione dei colori della UI (User Interface) quando si agisce come utente root o se si utilizza sudo.

Inoltre GNOME Console beneficia di un recente porting alle librerie GTK4, elemento che gli dona delle prestazioni migliori rispetto ad altri emulatori di terminale. Tuttavia sono assenti alcune funzionalità che l'utente da ormai per scontate, come ad esempio la possibilità di aprire una tab nella medesima directory dove si sta operando.

In questi giorni appunto sono arrivate diverse patch per GNOME Console che ne migliorano l'integrazione con Ubuntu, come l'aggiornamento dell'addon per Nautilus che ne consente l'invocazione direttamente dal file manager ed evita la necessità di passare per l'app launcher.