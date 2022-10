Ubuntu 22.10: ecco come installare KDE Plasma 5.26

La versione stabile di Ubuntu 22.10, nome in codice "Kinetic Kudu", è disponibile per il download già da diversi giorni. Oltretutto gli utenti della distribuzione di Canonical hanno la possibilità di ottenere l'update alla nuova edizione sfruttando il pratico package manage APT, andando dunque ad eseguire l'upgrade della versione ed accedendo alla vasta pletora di nuove funzionalità implementate in Ubuntu 22.10. Nei giorni precedenti abbiamo parlato in modo approfondito di tutte le feature presenti in questa nuova release semestrale ed in particolare ci siamo soffermati su GNOME 43 ovvero l'ambiente grafico di riferimento per Ubuntu. Tuttavia il sistema può essere utilizzato anche con altri desktop environment, come ad esempio KDE.

Purtroppo, per tutta una serie di motivazioni, all'interno dei repository software sono assenti i pacchetti della più recente versione di KDE Plasma 5.26. Infatti la derivata Kubuntu 22.10 viene attualmente equipaggiata e distribuita con KDE Plasma 5.25.5, una versione non troppo recente di questo ambiente desktop.

Fortunatamente è comunque possibile accedere a KDE Plasma 5.26, oltre ad KDE Gear 22.08.2 ed a KDE Frameworks 5.99, tramite il progetto Kubuntu Backports ed i relativi PPA (Personal Package Archive) dedicati. Con tali repository extra è dunque possibile installare le più recenti versioni di questo ambiente grafico open source senza dover attendere una nuova major release della distribuzione.

Quindi se desideriamo provare KDE Plasma 5.26 prima di tutto sinceriamoci di aver correttamente installato i pacchetti software più aggiornati della distribuzione tramite il graphical package manager Plasma Discover o in alternativamente con questi pratici comandi da CLI (Command Line Interface):

sudo apt update && sudo apt upgrade

Adesso possiamo passare alla configurazione dei PPA di Kubuntu Backports:

sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports

Fatto questo facciamo in modo da rendere operativi tali cambiamenti:

sudo apt update

ed in fine procediamo al dowload ed all'installazione dell'ultima release di KDE Plasma con questo comando:

sudo apt full-upgrade

Le tempistiche dell'operazione dipendono dalla velocità della vostra connessione di rete e dalla potenza del computer utilizzato.