Ubuntu 22.10: come installare il kernel Linux 6.1 LTS

Lo scorso ottobre il team di coder Canonical ha rilasciato la nuova release semestrale di Ubuntu. Tale edizione della distribuzione implementa un grande pletora di innovazioni davvero interessanti come ad esempio: GNOME 43, il nuovo Ubuntu Software, PipeWire ed il supporto al formato WebP. Ubuntu 22.10 è stata equipaggiata con Linux 5.19, una versione del kernel non recentissima anche se non obsoleta. Le più recenti build di Linux offrono però diverse novità di rilievo, ecco perché in questa breve guida vi illustreremo come ottenere Linux 6.1 LTS sulla vostra installazione di Ubuntu 22.10 in modo semplice, rapido ed indolore.

Partiamo andando a verificare che il sistema operativo sia aggiornato correttamente con gli ultimi pacchetti disponibili nei repository software ufficiali di Canonical. Dunque apriamo bash ed andiamo a sfruttare la CLI (Command Line Interface) del gestore di pacchetti ATP (Advanced Packaging Tool), ovvero quello di riferimento per tutte le distribuzioni derivate da Debian, digitando nella shell tale stringa:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Ultimato il controllo degli upgrade ed il relativo download e installazione possiamo quindi aggiungere manualmente un PPA extra (Personal Package Archives) che ci serve per ottenere i pacchetti del kernel Linux 6.1. Di base infatti, come già accennato ad inizio articolo, questi purtroppo non sono reperibili nei repository ufficiali della distribuzione gestiti dal team di Canonical. Quindi bisogna sostanzialmente "estendere" la lista dei programmi e librerie disponibili per il gestore di pacchetti APT sfruttando appunto il nuovo PPA di terze parti. Scriviamo dunque il seguente comando su bash:

sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa && sudo apt update

Adesso è necessario installare il Mainline tool, ovvero un programma molto completo che ci permette di reperire i pacchetti precompilati delle più recenti versioni del kernel Linux:

sudo apt install -y mainline

Per trovare questo software spostiamoci nella sezione dell'ambiente grafico chiamata "Attività", nel caso si stia usando GNOME, ed operiamo una ricerca digitando: "Ubuntu Mainline Kernel Installer". Una volta eseguito tale applicativo risulta essere davvero semplice da utilizzare. In automatico infatti ci viene notificata la presenza delle nuove release del kernel Linux. Basta dunque spuntare l'opzione chiamata "Linux 6.1" e cliccare su "install" per eseguire l'installazione.