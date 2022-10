Ubuntu 22.10: come installare il kernel Linux 6.0

La versione stabile di Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” è attesa per la fine del mese di ottobre. Nel frattempo i tester e gli utenti più curiosi hanno già avuto accesso alla beta release resa disponibile dal team di Canonical qualche giorno fa. Ubuntu 22.10 include una vasta serie di novità davvero interessanti come ad esempio: GNOME 43, il nuovo Ubuntu Software, PipeWire ed il supporto al formato WebP. Tuttavia tale edizione verrà, quasi sicuramente, equipaggiata con Linux 5.19. Non si tratta di una versione vetusta del kernel del Pinguino ma ovviamente non beneficia di tutte le novità del nuovo Linux 6.0. Ecco perché nell'articolo di oggi vogliamo spiegarvi come ottenere in modo semplice l'ultima versione del kernel sulla vostra installazione di Ubuntu 22.10.

Prima di tutto è bene sempre verificare che il proprio sistema si aggiornato, dunque apriamo il terminale e digitiamo tali comandi per APT (Advanced Packaging Tool):

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Successivamente è necessario adottare dei PPA (Personal Package Archives) di terze parti in modo tale da ottenere i pacchetti del kernel Linux 6.0. Di base infatti questi sono sono reperibili nei repository della distribuzione dunque adesso andremo sostanzialmente ad estendere la lista dei software disponibili per il gestore di pacchetti tramite il seguente comando scritto nella shell:

sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa && sudo apt update

In fine installiamo il Mainline tool, ovvero uno strumento software che ci consente di ottenere dei pacchetti precompilati delle più recenti versioni del kernel Linux:

sudo apt install -y mainline

Quindi adesso dalla sezione dell'ambiente desktop, nel caso di GNOME, chiamata "Attività" possiamo cercare il programma chiamato "Ubuntu Mainline Kernel Installer" ed eseguirlo. Tale applicativo è davvero semplice da utilizzare e ci notificherò automaticamente la presenza delle nuove release del kernel Linux. Quindi ci basterà selezionare l'opzione "Linux 6.0" ed in fine cliccare su "install". Al termine del processo si deve eseguire un reboot per poter utilizzare la versione aggiornata del kernel.