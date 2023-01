Ubuntu 22.04.2 LTS: rilascio rimandato a causa di un problema tecnico

Il team di coder Canonical ha annunciato alla sua community di utenti la posticipazione del rilascio del nuovo aggiornamento del file ISO di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish". Tale update del media d'installazione della distribuzione, che doveva essere reso disponibile il 9 febbraio, avrebbe dovuto introduce tutte le patch e gli upgrade rilasciati in questi mesi nei repository software. Ubuntu 22.04.2 LTS "Jammy Jellyfish" è stata rimandata alla fine del mese prossimo a causa di alcune problematiche tecniche inerenti al compiler e ad DKMS (Dynamic Kernel Module Support), un tool ideato per generare moduli del kernel.

Nel dettaglio questi imprevisti riguardano DKMS e Linux 5.19, la versione utilizzata di serie su Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu" che è stata backportata anche sull'ultima LTS. Tale edizione del kernel dispone di tutta una serie di aggiornamenti dello stack driver/firmware generalmente definiti come HWE (Hardware Enablement). Dunque Linux 5.19 viene proposto agli utenti di Ubuntu 22.04 LTS che necessitano di un migliore supporto hardware per periferiche di ultima generazione come ad esempio le GPU (Graphics Processing Unit) più recenti disponibili in commercio.

I developer Canonical hanno riscontrato vari problemi nella generazione dei nuovi moduli del kernel da implementare su Linux 5.19 tramite DKMS. Questi ritardi nella tabella di marcia si sono andati ad accumulare ed hanno quindi portato i coder ad optare per la posticipazione di Ubuntu 22.04.2 LTS.

Oltre che con DKMS si è anche verificata una questione con l'aggiornamento di shim, una EFI application usata per eseguire altri servizi e software, e con la gestione delle signing key sul bootloader GRUB sui sistemi UEFI. L'update a shim 15.7 comporta la revoca di tutte le chiavi d'autenticazione ed impone di generare nuove signing key di fwupd e GRUB . Questo evento potenzialmente potrebbe compromettere la possibilità di eseguire il boot e l'accesso al sistema nei computer con Secure Boot e UEFI.

Canonical ha quindi optato per sistemare questo aspetto di shim prima di rilasciare un nuovo aggiornamento del sistema operativo.