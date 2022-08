Ubuntu 20.04 LTS: arrivato il kernel Linux 5.15 LTS

I coder di Canonical hanno rilasciato alcuni importanti aggiornamenti per Ubuntu 20.04 LTS (Long Term Support) "Focal Fossa", ovvero l'edizione con supporto a lungo termine rilasciata ad aprile del 2020. Tale versione gode appunto di un supporto quinquennale e dunque riceverà update e bugfix di vario genere fino al 2025. I developer dall'azienda capitana dal CEO (Chief Executive Officer) Mark Shuttleworth hanno implementato una vasta serie di patch proprio in questi giorni oltre ad un corposo aggiornamento della build del kernel. Su Ubuntu 20.04 LTS "Focal Fossa" è infatti adesso disponibile Linux 5.15 LTS, ovvero la medesima release adottata su Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish" cioè l'ultima incarnazione della distribuzione lanciata qualche mese fa.

In questa serie di aggiornamenti troviamo anche diverse patch di sicurezza. Ad esempio è stato implementato il bugfix che risolve le vulnerabilità software etichettate come CVE-2022-1974 e CVE-2022-1975. Si tratta di due falle, scovate dal ricercatore Duoming Zhou, che erano presenti all'interno dell'NFC subsystem. Se sfruttati tali bug avrebbero permesso ad un utente malintenzionato di avviare un attacco della tipologia DoS (Denial of Service) mandando cosi in crash il sistema.

Altra falla molto pericolosa, chiamata CVE-2022-1789, riguardava un'imperfezione del codice annidata nel KVM hypervisor del kernel Linux. Grazie a tale bug era possibile operare un attacco sulla guest virtual machine e mandare in tilt la distribuzione.

Grazie all'introduzione di Linux 5.15 LTS in Ubuntu 20.04 LTS "Focal Fossa" adesso gli utenti della distribuzione potranno accedere al supporto out-of-the-box alla lettura e scrittura dei file sulle unità di storage formattate con il file system NTFS (New Technology File System). È stata quindi eliminata la necessità d'installare driver di terze parti come il noto NTFS-3G.

Per ricevere tali aggiornamenti basta aggiornare normalmente la distribuzione tramite il comodo tool integrato nel sistema chiamato "Software ed Aggiornamenti" oppure sfruttare la CLI (Command Line Interface) di APT (Advanced Packaging Tool):