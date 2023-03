Ubuntu 20.04.6 LTS: riabilitato il supporto nativo al Secure Boot

Il team di sviluppatori Canonical ha reso noto alla community di professionisti, utenti casalinghi ed appassionati il rilascio del nuovo aggiornamento del media d'installazione di Ubuntu 20.04 LTS (Long Term Support). Si tratta di preciso della sesta point release per tale edizione della distribuzione. Questo upgrade garantisce una serie di patch che ovviamente sono già disponibili come normali update nei repository software. Ubuntu 20.04.6 LTS "Focal Fossa" è infatti un "refresh" del file ISO che sostanzialmente permette alle persone che si ritrovano ad installare tale sistema operativo ex novo di beneficiare di tutta una pletora di bugfix sin da subito.

Ubuntu 20.04.6 LTS è particolarmente importante per tutti coloro che hanno la necessità di tenere attiva la funzionalità di Secure Boot, una feature di sicurezza molto importante che è stata ideata per bloccare il caricamento di software malevolo di varia tipologia all'avvio del computer. su UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Infatti i coder hanno finalmente riabilitato il supporto ai sistemi con Secure Boot, elemento che è davvero essenziali oggi visto che la maggior parte dei PC in commercio dispongono di tale funzione ed inoltre non è raro trovare aziende che obbligano il proprio personale, appunto per assicurare un buon livello di sicurezza del device aziendale, a tenere attiva tale funzionalità dal BIOS. Nelle settimane precedenti tale feature era stata disabilitata per diverse motivazioni tecniche che ora sono fortunatamente state risolte dai developer di Canonical.

Ubuntu 20.04.6 LTS "Focal Fossa" diventerà presto la release di riferimento per tutte quelle aziende e per tutti i professionisti che necessitano di un ambiente di lavoro super rodato e robusto. Infatti il mese prossimo verrà terminato il supporto ufficiale per la precedente LTS, ovvero Ubuntu 18.04 "Bionic Beaver". Tale evento di fatto costringerà tutti gli utenti che ancora adottano questa vecchia edizione della distribuzione a migrare ad una release più moderna come appunto Ubuntu 20.04.6 LTS "Focal Fossa".