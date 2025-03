TxGemma: Google rivoluzionerà lo sviluppo dei farmaci con l’AI

Secondo uno studio del 2022 pubblicato nella National Library of Medicine, il 90% dei farmaci in fase di test non va oltre la fase 1. Per le aziende che si occupano di sviluppare terapie salvavita, il processo è irto di rischi, tra cui i tempi lenti e i costi. Google spera di semplificare questo processo con il suo ultimo modello di intelligenza artificiale, TxGemma. Si tratta del successore open di Tx-LLM, che Google ha introdotto lo scorso ottobre per aiutare nello sviluppo dei farmaci. Tx-LLM ha suscitato un notevole interesse da parte delle parti interessate, come i ricercatori di farmaci, che desideravano un modello da utilizzare e perfezionare per sviluppare applicazioni terapeutiche. Per rispondere a questa chiamata, Google ha rilasciato TxGemma. In questo modo, gli sviluppatori possono utilizzare il modello sui propri dati e per le loro attività specifiche.

TxGemma si basa sui modelli Gemma di Google, ma si differenzia per il fatto che è addestrato per aiutare nello sviluppo di terapie. TxGemma può comprendere e prevedere le proprietà delle terapie durante tutto il processo di sviluppo. Può aiutare inoltre ricercatori a identificare gli obiettivi più promettenti e può prevedere i risultati delle sperimentazioni cliniche in modo da sprecare meno tempo.

TxGemma: modello disponibile in tre dimensioni, fino a 27 miliardi di parametri

I nuovi modelli di Google sono progettati per essere versatili. I modelli sono disponibili in tre dimensioni in modo che gli sviluppatori possano scegliere i modelli giusti in base alle capacità dell'hardware a loro disposizione. Sono disponibili con 2 miliardi di parametri, 9 miliardi di parametri e 27 miliardi di parametri. Ognuno presenta una versione "predict" in grado di gestire attività specifiche come la classificazione, la regressione e la generazione. Oltre ai modelli TxGemma, Google ha anche rilasciato modelli TxGemma-Chat in configurazioni di parametri 9B e 27B. I ricercatori possono chiedere al modello di condividere il ragionamento per le sue conclusioni e rispondere a domande complesse. Queste conversazioni potrebbero aiutare i ricercatori ad accelerare notevolmente lo sviluppo di terapie.

Google ha anche annunciato Agentic-Tx basato su Gemini 2.0 Pro. Agentic-Tx mira a superare le limitazioni relative alle informazioni esterne aggiornate e al ragionamento multi-step. È dotato di 18 strumenti per aiutare i ricercatori a raggiungere gli obiettivi, tra cui: TxGemma come strumento per il ragionamento multi-step, strumenti di ricerca generali da PubMed, Wikipedia e dal web, strumenti molecolari specifici e strumenti per geni e proteine. Per iniziare a usare TxGemma, basta accedere a Vertex AI Model Garden o Hugging Face. Google ha affermato che i suoi modelli sono aperti, quindi si aspetta che la comunità li elabori ulteriormente e pubblichi eventuali miglioramenti apportati. Ciò consentirà di sviluppare terapie ancora più rapidamente per salvare più vite.